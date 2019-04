Dia da troca de presentes ajuda nas vendas

Maiara Felipe

Mercadorias com custos diferentes é necessário pagar a diferença. Ainda existem aquelas situações que os clientes vão às trocas e terminam comprando mais. “Quem vem trocar, quase sempre, terminam comprando mais”, declarou a gerente de loja de roupa feminina, Alessandra Castro.A movimentação cresce em torno de 30%, se comparada ao restante do ano. Segundo Alessandra, de dez clientes que chegam à loja quatro são para mudar as mercadorias. Com o crescimento nas vendas os lojistas acabam contratando mais empregados.Numa loja de departamento, cerca de 100 pessoas foram contratadas para trabalhar no final do ano. No setor de trocas aumentou dois caixas. “Desde antes do Natal, por causa dos amigos secretos, está acontecendo muita troca. Uma média de 50% mais que nos dias comuns”, informou o líder de área, Bruno Edvar.Para realizar as trocas as lojas têm exigido a etiqueta evidenciando que o produto é um presente ou a nota fiscal. O prazo máximo para realizar esse procedimento é de 30 dias. Mas caso esse tempo transcorra e o cliente não efetue a troca, as lojas prometem analisar a situação.