Cartomantes terão que retirar cartazes publicitários de postes de Natal Omar de Oxalá e Irmã Iracema assinaram termo de ajustamento de conduta com Ministério Pùblico e têm 90 dias para retirar cartazes das ruas.

Os cartomantes Omar Ivanovichi, conhecido por Omar de Oxalá, e Maria da Conceição Nicolete Tairovichi, a Irmã Iracema, terão que retirar das ruas de Natal cartazes ostentando publicidade das atividades da orientação espiritual que praticam.



A decisão foi tomada em termos de ajustamento de conduta assinados por eles e pelo promotor público Márcio Luiz Diógenes, da 12ª Promotoria de Justiça da capital, com atribuições na área de defesa do meio ambiente. Esses termos de ajustamento foram publicados na edição desta quinta-feira (13) do Diário Oficial do Estado (DOE).



De acordo com os documentos, as pessoas de Omar Ivanovichi e Maria da Conceição Nicolete Tairovichi se comprometem a “retirar dos postes de sustentação da rede elétrica, de edificações públicas, de equipamentos urbanos e de árvores todo cartaz, mesmo parcialmente danificado ou desgastado pela ação do tempo, ostentando publicidade das atividades de orientação espiritual” das pessoas conhecidas por Omar de Oxalá e Irmã Iracema.



De acordo com o promotor, o acordo foi firmado para se coibir a poluição visual na cidade. O termo cita como principais pontos a terem os cartazes retirados “toda extensão da rua Apodi, da avenida Erivan França, e da marginal da BR 101, na rua Dão Silveira, no trecho entre o viaduto Quarto Centenário e o Natal Shopping Center”.



Essa retirada dos cartazes deverá ser concluída em 90 dias, sob pena do pagamento de multa no valor de R$ 3 mil.