Nominuto terá blog direto de Cuba

Gabriela Duarte

O estudante de Jornalismo Conrado Carlos tem escrito para o jornal Nasemana uma série de reportagens sobre a ilha de Cuba. Agora, ele se prepara para conhecer o país de Fidel e lançar blog no Nominuto.com.

A expedição começa nesta quinta-feira (12), quando embarca para Havana. Em entrevista ao, Conrado explicou seus objetivos.

"Não vou com o intuito de fazer críticas ao governo. Pretendo conversar com as pessoas nas ruas e retratar o cotidiano em Cuba. O bom leitor fará sua interpretação", diz.

Apesar da repressão encontrada em Cuba pela comunicação social, o correspondente acredita que será fácil escrever sobre o lugar.

"Vou explorar o carisma que o cubano tem com o brasileiro e entrar em contato com a imprensa local", sugere.

Para começar, fará no fim de semana a cobertura do Festival internacional de Jazz, que está em sua 25ª edição. Também haverá a Feira Internacional do Livro à qual o natalense promete dar destaque em seus textos.

Entrevista

Confira abaixo a entrevista completa concedida ao Jornal 96 desta quarta-feira (11).