MP investiga bingo promovido pela paróquia de Ceará-Mirim Sorteio de carro zero quilômetro, R$ 2 mil e outros prêmios está previsto para o dia 28. Promotora quer “comprovante de propriedade de todos os bens” a serem sorteados.

O Ministério Público investiga a realização de um bingo que será promovido pela paróquia de Nossa Senhora da Conceição, no município de Ceará-Mirim. A promotora Izabel Cristina Pinheiro quer que a igreja comprove a “propriedade de todos os bens” a serem sorteados. O bingo está previsto para o dia 28 próximo.



Um inquérito civil, de número 017/2008, foi instaurado para apurar o fato. A promotora Izabel Cristina lembra, no texto do documento, que “o próprio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte já se manifestou pela ilegalidade da realização de bingos, mesmo os supostamente beneficentes e eventuais”.



Ainda de acordo com o documento, a paróquia de Nossa Senhora da Conceição pretende promover o bingo no dia 28 de dezembro, às 21h30, em frente à igreja matriz. O texto diz que as cartelas do bingo já estão sendo comercializadas “pelo valor unitário de R$ 7, no qual constam como prêmios uma TV 29 polegadas, uma máquina de lavar e um microondas; uma geladeira e um fogão; uma poupança no valor de R$ 2 mil e um veículo Gol Zero quilômetro”.



A promotora Izabel Cristina Pinheiro expediu comunicado ao padre Francisco de Assis, pároco da cidade, informando a instauração do inquérito civil e “requisitando que no prazo de oito dias remeta comprovante de propriedade de todos os bens que constam como prêmios na cartela do bingo que pretende promover no dia 28/12/2008, bem como a comprovação de que obteve autorização legal de órgão público administrativo para realização do referido bingo”.



A representante do MP também expediu ofício ao arcebispo metropolitano, Dom Matias Patrício de Macedo, “requisitando que informe, considerando que a Paróquia de Nossa Senhora da Conceição é vinculada à arquidiocese de Natal, podendo esta vir a responder civilmente em caso de danos provocados a terceiros ou a direitos difusos, se forneceu autorização para que a Paróquia de Nossa Senhora da Conceição promovesse a realização de jogo de azar (bingo) remetendo cópia do ato, em caso positivo”.



A portaria que instaura o inquérito civil foi publicada na edição desta quinta-feira (11) do Diário Oficial do Estado (DOE).