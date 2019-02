A Comissão Especial de Inquérito, promovida pelos vereadores de Natal, se reúne nesta terça-feira (9). Na ocasião, será feita uma acareação entre a ex-secretária municipal de Saúde, Aparecida França, e o atual, Edmilson Albuquerque. Participa ainda o ex-secretário Jaime Dias.A CEI investiga o desvio de R$ 2 milhões no período de transição da gestão do então secretário Enildo Alves e a de Aparecida França. A reunião já está acontecendo no plenário da Câmara Municipal de Natal.

* Mais informações em instantes.