O prêmio da Mega-Sena acumulou mais uma vez e deverá pagar agora R$ 18 milhões no próximo sorteio, que será realizado na quarta-feira (12). Isso porque nenhum jogador acertou as seis dezenas sorteadas neste sábado (8), no concurso 1020, em São José do Rio Preto (SP).As dezenas sorteadas nesta noite foram: 01, 02, 19, 32, 39 e 52. No total, 56 pessoas acertaram a Quina e vão levar para casa R$ 27.920,81 cada. A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 1,75 e pode ser feita até as 18h (horário de Brasília) do dia do sorteio.



*Com informações da Caixa Econômica Federal.