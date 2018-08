“Micarla trará mudanças impactantes na administração”, diz Olegário Passos Membro da equipe de transição afirma que modelos de São Paulo e Minas Gerais farão a diferença na administração da nova prefeita de Natal.

O ex-vereador Olegário Passos (PV), que é membro da equipe de transição da prefeita eleita de Natal Micarla de Sousa (PV), acredita que o “intercâmbio” que a pevista vem fazendo no Sudeste do país terá uma influência direta na próxima administração municipal.



Em Belo Horizonte acompanhando a prefeita eleita, Olegário disse que a reunião com a secretária de Planejamento e Gestão de Minas Gerais, Renata Vilhena, foi batante válida pela apresentação de um novo modelo de gestão, que a prefeita trará para Natal.



De acordo com Olegário, o modelo apresentado por Renata Vilhena “acaba com a departamentalização na administração pública” e integra as políticas públicas e os demais setores do Governo, priorizando o controle sobre as ações que são desenvolvidas. No entanto, o membro da equipe de transição diz que não é uma forma de administrar nos moldes da iniciativa privada.



“Não é uma adaptação da administração privada, é uma nova forma de gestão pública, desenvolvida por pessoas que estudam esse tipo de gestão”, explicou Olegário Passos.



O ex-vereador disse que será necessário mudar a cultura dos servidores públicos e qualificar pessoas para trabalharem neste tipo de gestão, mas garantiu que Micarla irá implantar o modelo em Natal.



“Com esses aprendizados que temos conseguido em São Paulo e Belo Horizonte, Micarla trará mudanças impactantes na administração”, disse.