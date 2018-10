Final do Solo Potiguar na praia de Pipa 80 atletas dos estados do Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba e São Paulo na disputa pelo título.

A corrida de aventura no Brasil cresce a cada dia, e pela primeira vez o Brasil sediou uma etapa do Mundial, no início do mês de novembro, nos estados do maranhão, Piauí e Ceará.



O Rio Grande do Norte segue esta mesma tendência, e sediará neste sábado, 22 de novembro, uma etapa de corrida de aventura solo válida pelo Brasileiro, e final do campeonato Potiguar.



Serão 80 atletas dos estados do Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba e São Paulo. O Líder do campeonato é o paulista Rafael Campos, campeão mundial de corrida de aventura, e em segundo lugar o Potiguar Fernando Fergni, Campeão Estadual, Campeão Nordestino e melhor atleta nordestino no brasileiro de corridas de aventura.



A prova terá 60 km divididos entre Trekkiing, Mountain Bike e Canoagem, onde os atletas passarão por alguns dos cartões postais mais conhecidos da Praia da Pipa, e por outros de difícil acesso, mas de igual beleza natural.



A largada está prevista para as 9h da manhã do sábado, 22, e a chegada a partir de 13h até ás 18h.



A organização do Campeonato Solo Potiguar disponibilizará dois veículos 4x4 para o transporte dos jornalistas e câmeras durante a prova. No final do evento haverá a premiação da prova e uma festa na boate Calangos, na Pipa.