Cada "doido" com a sua mania! Praticamente todo mundo possui alguma mania. mesmo aquelas mais discretas acabam se tornando uma marca registrada da pessoa.

Não dormir com a porta do armário aberta, dispor todos os cabides virados para o mesmo lado, lavar as mãos ao chegar em casa, roer unhas, mexer nos cabelos, contar os dedos repetidamente, checar mais de uma vez se o gás está fechado ou se a porta de casa ou do carro estão fechadas, comer batata frita com doce de leite.



Quem nunca se deparou com uma dessas situações? Se a resposta for positiva... Calma, ainda não é para se preocupar. O diagnóstico é claro: você é portador de uma ou várias manias. Afinal, quem nunca se pegou fazendo algo de um modo bem particular, sem fazer qualquer sentido para os outros? A mania é bem mais comum do que se possa imaginar. Ela não faz distinção de raça, cor, religião, idade ou mesmo status social. Divertida, bizarra ou curiosa, a verdade é que a mania faz parte do cotidiano da maioria das pessoas.



"Durmo com quatro travesseiros. Dois na cabeça, um agarrado e outro na perna", confessa Soraya Gomes (nome fictício). Sem querer detalhar muito, ela conta que a mania já perdura por mais de dez anos e que dorme dessa maneira por acreditar ser mais confortável.



O repórter do portal Nominuto.com Júlio Pinheiro diz que tem mania de roer as unhas. "Rôo unhas desde quando eu tenho dentes", satiriza. Ele comenta que rói até arrancar o "bife". "Já tentei parar, mas não me adaptei", diz, lembrando que já chegou a usar produtos que deixam a boca ardendo, mas sem sucesso. Entretanto, ele é enfático: "Não sou viciado, se rôo unha é porque quero". Júlio Pinheiro tenta justificar a mania dizendo que "geralmente rôo quando estou nervoso, ocioso e ansioso".



Existem também as manias de arrumação, que normalmente vêm acompanhadas por outra: a de limpeza. A dona-de-casa Jane Lopes Pereira, de 47 anos, é personagem principal dessa mania. Ela conta que a obsessão por limpeza é tão grande que geralmente acorda à noite para limpar a casa. Detalhe: durante o dia todo o trabalho de limpeza dos cômodos da casa é feito.



"Pode parecer loucura para os outros, mas para mim é uma questão de limpeza. Não gosto de ver as coisas sujas e mesmo que não estejam para os olhos dos outros, para mim quase sempre estão", diz. Ela confessa: "na hora de fazer supermercado sempre pego brigas homéricas com o meu marido por causa dessa mania. Ele sempre acha que no carrinho há produtos de limpeza demais".



Para a psicóloga Adriana Azevedo, o termo "mania" descreve, essencialmente, um estado de humor alterado caracterizado pela intensa excitação, inquietação e atividade. "Na realidade, a Psicologia, enquanto ciência, refere-se às obsessões e compulsões para explicar, respectivamente, as alterações do pensamento e comportamento relacionadas às repetições e/ou rituais", explica.



Segundo ela, a compulsão é o ato - comportamento - irracional e repetitivo que foge ao controle do sujeito. Ela vem, normalmente, acompanhada da obsessão, que é o pensamento ou idéia fixa e recorrente, que se insere na consciência do sujeito sem o controle da vontade. Assim, este pensamento obsessivo é operacionalizado em um comportamento compulsivo, num ciclo contínuo (e vicioso) de busca pelo controle da ansiedade, origem deste tipo de sintoma.



A psicóloga comenta que são muito comuns os sintomas obsessivo-compulsivos relacionados à limpeza (lavar as mãos repetidamente, não sentar no assento do ônibus, etc.) e aos pensamentos de dúvida acompanhados de comportamentos de verificação, especialmente com relação à segurança e perseguição (pensar que está sendo seguido e olhar continuamente para trás, ter a idéia de que não travou as portas e voltar para verificar, conferir o saldo bancário, etc.).



Os comportamentos relacionados às contagens, como contar os dedos repetidamente, por exemplo, também têm alta incidência. Entretanto, segundo ela, é fundamental deixar claro que todos têm preocupações e "pequenos rituais". "Estes fazem parte da forma como aprendemos a lidar com o mundo e as experiências e, em alguma medida, são até saudáveis no manejo da ansiedade. São, portanto, considerados normais", finalizou.



Porém, a psicóloga alerta que "estes sintomas, quando recorrentes e generalizados podem ser indicativos de um transtorno de ansiedade - o transtorno obsessivo-compulsivo (TOC). Nele, o indivíduo permanece em contato com a realidade, mas apresenta alterações no pensamento (obsessões), comportamento (atos repetitivos, comumente sob a forma de rituais) e afetividade/emoções (sentimentos de medo, sofrimento, ansiedade, angústia).



O paciente que é acometido por esse transtorno difere do indivíduo "normal" pelo fato de que as reações obsessivo-compulsivas tornam-se freqüentes, em um intervalo cada vez mais curto de tempo, causando-lhe sofrimento e trazendo-lhe prejuízos à vida social e família".



Uma vez diagnosticado o problema, o indivíduo deve procurar um profissional, pois o transtorno requer tratamento psicoterápico e, de acordo com a gravidade do quadro sintomático, pode requerer, complementarmente, tratamento com remédios.





*Matéria publicada no jornal Nasemana - Edição 39 - de 20 a 26 de dezembro