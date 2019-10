Dunga convoca Amauri e aguarda autorização da Juventus

Dunga quer convocar Amauri, da Juventus, para amistoso contra Itália

Convocação do atacante depende de autorização do clube italiano



O técnico Dunga relacionou o atacante Amauri, da Juventus, para o amistoso contra a Itália, no dia 10 de fevereiro, no Emirates Stadium, em Londres, no lugar de Luís Fabiano, desconvocado por contusão.



Como o prazo legal estabelecido pela FIFA para a convocação de jogadores que atuam no exterior se esgotou, a confirmação da convocação do atacante Amauri depende da autorização por parte do seu clube.



A comisão técnica da Seleção Brasileira manteve contatos com a diretoria da Juventus e aguarda a autorização para concretizar a convocação de Amauri.



Brasil enfrentará Estônia

A Seleção Brasileira fará um amistoso contra a Estônia no dia 12 de agosto (data FIFA), na Estônia, país báltico situado na Europa setentrional. A República da Estônia tem como capital Tallinn, a maior cidade do país.