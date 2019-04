Entidades assinam convênios tecnológicos

Marília Rocha Entidades assinam convênios para investimento em ciência e tecnologia nas empresas

Os programas foram criados pelo Governo do Estado, através da Secretaria Estadual do Desenvolvimento Econômico – Sedec e pela Fundação de Apoio à Pesquisa – Fapern e com investimento de quase R$ 5 milhões e irão beneficiar empresas do segmento de aqüicultura, apicultura, agronegócio, setor têxtil, bonelaria, panificação e hoteleiro.Durante o evento, as entidades discursaram em favor do fortalecimento do setor de ciência e tecnologia. O vice-governador, Iberê Ferreira de Souza parabenizou as entidades e os empresários pelo trabalho na fabricação de inovações tecnológicas e o superintendente do SEBRAE, Zeca Melo, apresentou exemplos da atuação do Protec em diversas áreas da economia do Estado, valorizando a produção potiguar.O secretário estadual do Desenvolvimento Econômico, José Rufino Júnior, também afirmou os ganhos na produtividade das empresas e ressaltou a importância da construção dos Centros Tecnológicos espalhados por todo o Rio Grande do Norte.O Protec tem como objetivo reduzir os gargalos da produção através de consultorias e assessorias em diversas regiões do Rio Grande do Norte. Por exemplo, numa fábrica de doces, a empresa solicitou uma intervenção em relação ao processo de fermentação e o resultado foi positivo. Nesse caso o investimento foi através da capacitação, mas pode ser melhoria no maquinário, ou até mudanças no design das marcas.O programa já participou de 285 projetos em 90 municípios e beneficiou 1430 empresas e 2.400 produtores rurais. Para concorrer ao Programa, as empresas precisam ser enquadradas como micro ou pequenas e estar atrelado a um Arranjo Produtivo Local - APL.