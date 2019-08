Petrobras inaugura Centro de Integração do Comperj

Steferson Faria / Agência Petrobras Prefeita de São Gonçalo Aparecida Panisset e o diretor de Abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto.

Com três mil metros quadrados de área construída e capacidade para atender 370 alunos em até três turnos, o Centro deve capacitar até 30 mil moradores do entorno do complexo petroquímico.O diretor Paulo Roberto destacou a importância de qualificar mão-de-obra. “O maior significado deste centro é a possibilidade de formar melhor uma parcela da população brasileira. Desde setembro de 2007 já formamos 3375 alunos que foram qualificados em diversos cursos. Só este ano mais de cinco mil vagas serão oferecidas. Isto ratifica o papel da Petrobras como empresa cidadã, trazendo benefícios sociais e econômicos para a região do entorno do Comperj.”Ao todo serão capacitados cerca de 30 mil moradores da região, em 60 categorias profissionais (82% em nível básico, 17% em nível técnico e 1% em nível superior). O terreno onde foi construído o Centro foi cedido pela Prefeitura de São Gonçalo.Um processo seletivo em andamento totalizou cinco mil inscritos que fizeram prova no último domingo (18/01), para disputar as 350 vagas distribuídas entre os cursos de nível básico (encanador, montador e soldador de estrutura) e médio (encarregado de estrutura, topógrafo, desenhista projetista de tubulação e projetista PDMS).O resultado será divulgado em fevereiro e as aulas começarão em março. A estrutura física do Centro contará com auditório, biblioteca e laboratório de Informática.