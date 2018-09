Polícia Rodoviária Federal registra 13 acidentes Apenas três ocorrências tiverem feridos de natureza leve, as demais foram sem vítimas.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 13 acidentes nas estradas do Rio Grande do Norte nas últimas 24 horas. Apenas três ocorrências tiverem feridos de natureza leve, as demais foram sem vítimas.



Por volta das 3h dessa sexta-feira (14), uma Sportage, placa MYY 8090, colidiu com um objeto fixo, na altura de Emaús, em Parnamirim. O motorista, Bartolomeu Fagundes de Lima, saiu levemente ferido.



Em frente a Ford Salinas, na BR 101, altura do quilômetro 92.1, ocorreu uma colisão entre um Fiat Palio, placa MYC 4642, e uma moto, placa MYO 9360. As duas pessoas que estavam na moto, Jair Faustino Colentino Júnior, 21 anos, e Suzana Ravena Araújo, 18 anos.



A PRF não conseguiu maiores dados sobre o terceiro acidente com ferido, sabe apenas que aconteceu na BR 304, quilômetro 291, em Macaíba.