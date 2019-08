Pretendido pelo ABC, Erandir tem contrato rescindido pelo Atlético-PR Volante é um dos atletas que ainda pode chegar ao alvinegro para esta temporada.

A diretoria do Atlético Paranaense rescindiu o contrato com o volante Erandir. A decisão foi tomada na quinta-feira (22). O jogador atuou duas temporadas no Furacão paranaense (2006 e 2007) e ano passado esteve no Fortaleza.



Erandir é um dos jogadores que ainda podem chegar ao ABC para esta temporada. Prova disso é que a rescisão do vínculo atende a um pedido do jogador, que se reapresentou ao clube em janeiro e negocia sua transferência para o alvinegro.



*Com informações do Estado de São Paulo