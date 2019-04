Wilma e Robinson abrem encontro do PP, PMN e PTB

Vlademir Alexandre Paulinho Freire foi um dos seis vice-prefeitos eleitos a mais pelo PP em 2008.

O evento será no auditório do Praiamar Hotel, em Ponta Negra, e terá como objetivo discutir as novas administrações que serão iniciadas, modelos de gestão e metas para o grupo para os próximos anos.A abertura do encontro contará com a presença da governadora Wilma de Faria (PSB) e do presidente da Assembléia Legislativa, deputado Robinson Faria (PMN). Os prefeitos assistirão a palestras do jurista Paulo de Tarso Fernandes e do contador João dos Santos, que tratarão de temas pertinentes à administração como convênios, prestação de contas, transparência administrativa e outros.O PP aumentou de 7 para 19 a cartela de municípios que administrá a partir de 2009 e pulou para terceiro lugar entre os partidos que mais ganhou Prefeituras nas eleições municipais de 2008, atrás apenas do PSB, com 44, e o PMDB, com 37. Ganhou mais seis vice-prefeituras, entre elas a de Natal, e mais 57 vereadores. Agora, o PP ocupa 157 cadeiras das câmaras municipais do Estado.