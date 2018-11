Judas Tadeu nega dispensa de 70% dos jogadores Presidente do ABC revelou que a saída dos atletas depende de uma conversa após o jogo contra o CRB.

Com o final do campeonato brasileiro, começa a corrida dos atletas e clubes em busca das novas contratações visando os campeonatos estaduais de 2009. No ABC, o presidente Judas Tadeu negou a informação de que estaria disposto a dispensar 70% do elenco já na segunda-feira (1).



Segundo o presidente, somente após uma conversa com todos os atletas do clube é que deve ser conhecida a situação dos atletas. “Eu desconheço esses números que andam falando por aí. Muito pelo contrário. A minha intenção é acertar com a maioria dos jogadores que estão no ABC”, revela.



Judas ainda divulgou que planeja apostar em jogadores das categorias de base do clube. Ele disse que nove atletas que atuam nos juniores do time foram convocados para integrar o alvinegro na pré-temporada, visando o campeonato estadual de 2009. “Estamos levando esses nove jogadores e vamos observar os seus desempenhos”, explicou.