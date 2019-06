Médicos do Estado encerram greve

Ana Paula Oliveira Geraldo:“A greve dos médicos não é ilegal".

O presidente do Sindicato dos Médicos do RN, Geraldo Ferreira, afirma que os médicos já voltaram às atividades, mas que irão recorrer da decisão na próxima quarta-feira (7) por dois motivos: atenção a pauta de reivindicação com melhoria na saúde pública e uma audiência com o Governo para atenção a pauta de reivindicações.Segundo Ferreira, na assembléia ficou definida a suspensão da greve e volta das atividades normais. “Vamos atender a decisão do judiciário, mas vamos recorrer da decisão em atenção às reivindicações na saúde pública”.A greve dos médicos do estado foi pauta para discussões sobre a legalidade da ação, já que a saúde é um dos direitos comum entre todos. Sobre isso, Geraldo afirma. “A greve dos médicos não é ilegal, pois atendemos a todos os requisitos”.Geraldo Ferreira afirma que as escalas reduzidas não têm relação com a greve e sim com o fim dos contratos com as cooperativas. “A situação da falta de médicos será resolvida com novas contratações”, diz.