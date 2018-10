Com uma lata de leite você vai à Paris

Com a contribuição de apenas uma lata de leite, professores, pesquisadores e alunos da UFRN podem concorrer a uma passagem aérea (Natal X Paris), oferecida pela Fundação Norte-Rio-Grandense de Pesquisa e Cultura (Funpec).Os interessados devem procurar a sede da Fundação, no Campus da UFRN, próximo ao Departamento de Artes, com o donativo e preencher um cupom para o sorteio.As inscrições começam na próxima segunda-feira (24), e se estendem até o dia 12 de dezembro. O sorteio ocorre no dia 15 de dezembro, às 9h. O leite doado será destinado às instituições que abrigam crianças, pessoas abandonadas nas ruas e abrigos de idosos.Mais informações www.agecom.ufrn.br