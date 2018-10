Vestibular: Segunda opção também aprovará

O vestibular 2009, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), começará no próximo domingo (23) e a Comissão Permanente de Vestibular (Comperve) avisa que a segunda opção pode aprovar no processo seletivo.Em casos de cursos como Estatística, Letras (Espanhol) e Ciências Atuariais, que têm o número de vagas maior que o de candidatos, os vestibulandos que não atingirem o argumento mínimo serão desclassificados. Isso abrirá oportunidade para os candidatos que colocaram essas graduações como segunda opção e alcançarem a nota mínima para aprovação.Ao todo, estão inscritos 25.405 candidatos, um aumento de duas mil inscrições comparado ao ano passado. Esse ano, foram criadas mais 1.643 vagas, totalizando 5.648, com 11 novos cursos. A ampliação faz parte do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades (Reuni).Como de costume, o curso mais concorrido foi Medicina, que apresentou uma demanda de 17,68 pessoas por vaga, o que representa 1.591 concorrentes para as 90 vagas oferecidas. A estreante graduação em Design ficou como o segundo curso mais disputado, com 14 alunos para cada vaga. Em terceiro, psicologia está com 609 inscritos almejando uma das 45 vagas, que dá um demanda de 13,53.O candidato que não pegou o cartão dentro do prazo estabelecido, que era até o mês de outubro, terá até o dia 21 de novembro de 2008, das 8 horas às 17 horas, para ir à Comperve. Quem perdeu ou foi roubado deve solicitar a segunda via também na Comperve, que estará aberta nos dias de vestibular, a partir das 6:30h.