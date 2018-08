ABC: equipe faz último treino e Jean Carioca ainda é dúvida Jogadores reforçaram cobranças de falta e pênaltis para o jogo contra o Barueri, no sábado (8).

O ABC fez o último coletivo antes do jogo contra o Barueri, no Frasqueirão, pela série B e o mistério permanece: Jean Carioca vai ou não ser escalado entre os titulares? O mistério não foi desfeito pelo treinador Artur Neto até porque o jogador não participou das atividades.



Ele estava no centro de treinamento e foi um dos nomes escolhidos pelos jornalistas para ser entrevistado. Contudo, a assessoria de imprensa do clube informou que não era “recomendado” que ele fosse ouvido e ofereceu outros atletas para as entrevistas.



Após o treinamento, três jogadores – Fabiano Gadelha, Luisinho Neto e Piauí – se dedicaram às cobranças de falta enquanto outros atletas cobravam pênaltis. Para o meia Fabiano Gadelha, um dos principais cobradores de falta do alvinegro, essa pode ser uma arma do ABC para o jogo de sábado (8). “Com certeza. Por isso, estamos treinando tanto para que no jogo a pontaria esteja afiada”, declarou.



O atacante Ronaldo Capixaba destacou a importância da partida e a dificuldade do adversário do sábado (8). "Sabemos que eles estão bem, mas queremos os três pontos e vamos em busca disso", afirmou.