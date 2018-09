Praças esportivas de Natal sofrem com o vandalismo

Vlademir Alexandre O vandalismo vem acontecendo nos centros esportivos de Natal.

Segundo ele, esse é o principal problema encontrado pela administração municipal. Como conselho para o próximo gestor, Ney Dias sugere que os centros tenham uma vigilância permanente, além do isolamento da área. Apesar da falta de zelo de parte da população pelo bem público, ele afirma que a Secretaria vem dando uma atenção toda especial aos centros esportivos.Como exemplo, ele cita o campo gramado, localizado em frente ao bairro de Brasília Teimosa. "Esse ano, nós recuperamos toda aquela área. O campo, com grama esmeralda está todo arrumadinho. Ao lado, também há uma quadra poliesportiva para o desenvolvimento de basquete, vôlei e futsal".O ideal, de acordo com o secretário, seria a construção de mais umas dez quadras poliesportivas, em comunidades recentes que surgiram.Sobre o ginásio Humberto Nesi, o Machadinho, Ney Dias afirma que obras serão realizadas no local em 90 dias."Assinamos esta semana um convênio com a Caixa Econômica Federal da ordem de R$ 3 milhões. Esse investimento será feito na cobertura do ginásio com intuito de evitar as goteiras. O Machadão também será contemplado. No estádio iremos colocar quatro torres de iluminação, dois placares eletrônicos e pintura", conta.O secretário informa que, mesmo que as obras não tenham início nessa gestão, a prefeita eleita Micarla de Sousa (PV) se comprometeu em continuar com as obras licitadas. "Com tudo isso, quem ganha é a cidade, o público desportista e a crônica esportiva", declara, acrescentando que "vou deixar a Secretaria recomendando ao futuro secretário sobre o gramado do Machadão, que precisa todo o sistema de drenagem, cujo projeto já está pronto e não pode ser executado devido a questões orçamentárias e a realização da Série B.O secretário municipal de Esporte e Lazer fez questão de lembrar-se da recente recuperação da quadra de esportes do Palácio dos Esportes. "O que falta no Palácio dos Esportes é uma boa pintura", frisa. Outra praça esportiva lembrada pelo secretário foi o ginásio poliesportivo da Zona Norte, que segundo ele, deve ser inaugurado em 13 de dezembro.O ginásio deverá receber o nome do ex-deputado Federal, Nélio Dias (falecido em). "Como se trata de um bem público, o nome do ex-deputado deverá ainda ser votado pelos vereadores".O ginásio da Zona Norte, orçado em R$ 18 milhões, está localizado na Zona Norte, entre os bairros de Nova Cidade e Gramoré.Sobre a possível escolha de Natal como cidade para sediar a Copa do Mundo de 2014, ele se mostrou confiante "a expectativa continua ainda sendo muito boa. Estamos em vantagem diante de algumas cidades do Nordeste. Nossa rede hoteleira é uma das melhores. Nós temos 26 mil leitos, ótima acessibilidade, entre outros. Da Via Costeira até o Machadão são oito quilômetros".A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciará as cidades escolhidas para sediar a Copa do Mundo de 2014, em março de 2009.