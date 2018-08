Gama 2 x 2 América: fim de jogo Jogo é importante para as pretensões dos dois clubes na série B.

FIM DE JOGO



43 minutos - Gama pressiona o América para conseguir a vitória nos últimos minutos.



40 minutos - Jogadores do América reclamam de cãimbras.



37 minutos - América vai tirando como pode a bola da sua área.



32 minutos - Uhhhhhh!! Chute perigoso de Maia, que é observado por Fabiano.



28 minutos - Uhhhhhhh!! Saulo cobra falta na entrada da área e a bola passa raspando a trave.



23 minutos - Gama equilibra as ações dentro de campo e procura explorar o jogador a mais.



20 minutos - Com um a menos, Scarpino coloca mais um zagueiro para segurar o resultado.



15 minutos - Uhhhhhh!! Saulo tem outra oportunidade e chuta bem, mas a bola sai com perigo.



5 minutos - Luis Maranhão é expulso e o América fica com um a menos.



4 minutos - GOOOOOOOOOOOL DO AMÉRICA!! Saulo cobra falta e a bola desvia em Nicácio antes de morrer no fundo do gol.



1 minuto - América volta disposto a empatar o jogo logo nos primeiros minutos do segundo tempo.



COMEÇA O SEGUNDO TEMPO



FIM DO PRIMEIRO TEMPO



44 minutos - Uhhhhhhh!! Vandinho dá bom passe para dentro da área, mas nenhum jogador do América aproveita a jogada. Zaga do Gama coloca para escanteio.



40 minutos - GOOOOOOOOOOOL DO AMÉRICA!! Saulo chuta forte de fora da área. A bola acerta o travessão e cai dentro do gol.



38 minutos - GOOOOOOOOOOOL DO GAMA!!! Adriano Magrão mais um gol. Dessa vez, o segundo do Gama. Ele subiu sozinho no meio da zaga alvirrubra e cabeceou sem chances para Fabiano.



34 minutos - Uhhhhhhh!!! Fabiano faz outra grande defesa e põe para escanteio após cabeçada de Pedro Paulo.



27 minutos - Rodrigo Ninja bate torto e a bola sai sem perigo para Fabiano. América busca inspiração para chegar ao gol.



25 minutos - Bate-rebate na área do Gama e a bola sai em escanteio para o América.



23 minutos - Sofrer o gol nesse momento da partida não estava nos planos do América, que vai em busca do empate.



19 minutos - GOOOOOOOOOOL DO GAMA!! Cruzamento na área, a bola foi afastada pela zaga americana e no toque de cabeça de Adriano Magrão a bola tocou no travessão e dentro gol. Fabiano tentou tirar, mas o árbitro assinalou o gol.



18 minutos - Uhhhhhh!! Ataque do América falha e Júlio César chuta para o gol e Fabiano é exigido com grande defesa.



15 minutos - Bebeto se choca com Elias dentro da área e a torcida pede o pênalti.



12 minutos - América continua melhor na partida, mas não consegue chegar ao gol.



8 minutos - Uhhhhhh!! Saulo chuta bonito, mas André Zandona faz grande defesa.



7 minutos - Uhhhhhh!! Toni bate forte e acerta o travessão do Gama após boa jogada de Saulo.



5 minutos - América avança nas jogadas seja pela lateral ou meio, mas não consegue passar pela defesa do Gama.



3 minutos - Vandinho lança Marcelo Nicácio, mas o atacante alvirrubro está impedido.



1 minuto - Gama tenta chegar ao ataque, mas o cruzamento vai alto demais. América tenta responder no contra-ataque.



Gama e América se enfrentam e uma derrota pode complicar a situação de ambos os clubes na série B.



A equipe do Distrito Federal promete entrar em campo de forma ofensiva. A postura não deve ser diferente no alvirrubro potiguar.