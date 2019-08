Vereadores de oposição discutem projetos da pauta de convocação extraordinária Nesta manhã de quinta-feira (22), eles estarão reunidos no gabitente da vereadora Júlia Arruda do PSB.

A oposição na Câmara Municipal de Natal se reúne nesta manhã de quinta-feira (22), no gabinete da vereadora Júlia Arruda (PSB). Na pauta, a discussão dos projetos enviados pela Prefeitura e que devem ser votados durante a convocação extraordinária prevista para encerrar hoje com a sabatina da indicada para Secretaria de Trababalho e Assistência Social, Rosy de Sousa.



De acordo com a assessoria de impresa a vereadora Sargento Regina (PDT), membro da Comissão de Constituição e Justiça, representará a oposição na sabatina.



O vereador Enildo Alves (PSB), líder da prefeita na CMN explicou que as perguntas serão voltadas para as proposta de Rosy de Sousa quando estiver à frente da secretaria.