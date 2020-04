ABC se reapresenta e faz jogo-treino contra o Asseplan Os jogadores que não participaram o tempo todo da partida contra o Potyguar entraram em campo para o treino.

O ABC se reapresentou na tarde desta quinta-feira (19), após a vitória de ontem (18), diante o Potyguar de Currais Novos, e logo iniciou os preparativos para o compromisso de sábado (21), contra o Real Independente, no estádio Frasqueirão.



Enquanto parte do elenco fazia um treinamento regenerativo, o restante do grupo, os que não atuaram contra o time seridoense e os que jogaram por menos de um tempo participaram de um jogo-treino contra a Asseplan, no campo do CT Alberi Ferreira de Matos.



O time alvinegro venceu por 6 a 1, com gols de Ricardinho (2), Rodriguinho (2), João Paulo e Edson. O comando foi do preparador físico Flávio Paiva e o confronto foi observado atentamente pelo treinador ABCdista, Heriberto da Cunha.



“Fizemos este mesmo trabalho na semana passada e voltamos a fazer hoje. É importante para poder dar ritmo de jogo a esse pessoal que não vêm atuando. Além disso, serve de análise para que possamos observar alguns jogadores e ver onde eles têm deficiência ou estão errando, para que possamos orientar e corrigir”, explicou o técnico.



O volante Rogério, que se recuperou de uma entorse no tornozelo, participou normalmente do confronto e foi a principal novidade. A equipe atuou com: Aloísio, Paulinho, Edson, Cauê e Panda, Rogério, Élton, Rodriguinho e Sandro, João Paulo e Ricardinho. Na segunda etapa entraram: o goleiro Welligton, o volante Danilo Lopes e os meias Coimbra e Tiago Gaúcho.