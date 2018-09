Policiais da Dehom cumprem mandado de prisão contra PM no Comando Geral Cabo Anderson Ricardo Frances de Brito está detido na Corporação sob força de mandado expedido pela 3ª Vara Criminal. Ele vai ficar detido à disposição da Justiça.

Policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios (Dehom) – com apoio de policiais militares – cumpriram mandado de prisão contra o cabo Anderson Ricardo Frances de Brito, no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar, na tarde desta sexta-feira (14).



O cumprimento do mandado aconteceu no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar onde ele está detido sob força da Justiça. Anderson Ricardo é lotado no 1º Batalhão da PM, nas Rocas, e foi chamado por seus superiores ao comando geral onde tomou ciência do documento expedido contra ele pelo juiz Ricardo Procópio Bandeira de Melo referente ao processo nº 001.07.002043-5.



Segundo informações obtidas pelo Nominuto.com junto a Dehom, o mandado de prisão foi referente a uma tentativa de homicídio que teria o envolvimento de cabo PM em janeiro do ano passado. Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, outros dois processos foram relacionados: o inquérito policial 001.08.006616-0 e a ação penal 001.07.205676-3 , todos da 3ª Vara Criminal.



A reportagem manteve contato com o comandante do Policiamento da Capital, coronel Araújo Silva, que confirmou a reclusão do policial militar a uma das celas existentes no Quartel do Comando Geral onde fica à disposição da Justiça. Após o cumprimento do mandado, Anderson Ricardo foi encaminhado ao Instituto Técnico Científico de Polícia (Itep) onde seria submetido a exame de corpo de delito e depois retornaria ao Comando Geral da PM.