Governo libera R$ 120 mil para o carnaval de Natal O secretário do Gabinete Civil, Gustavo Carvalho, foi designado pela governadora para oficializar o convênio com as entidades carnavalescas.

Os dirigentes das agremiações carnavalescas natalenses foram recebidos pela governadora Wilma de Faria, que vai destinar R$ 120 mil para incentivar ainda mais a folia de rua na capital.



"A responsabilidade pelo carnaval de Natal é da Prefeitura, mas podemos oferecer nosso apoio porque entendemos que é importante valorizar o tradicional carnaval de rua da capital", explicou a governadora.



O convênio para a liberação dos recursos será assinado com três entidades: União de Blocos, Liga das Agremiações Carnavalescas e Associação das Escolas de Samba e Tribos de Índios de Natal (Aestin), beneficiando dez escolas de samba, oito tribos de índios e 38 blocos.



O secretário do Gabinete Civil, Gustavo Carvalho, foi designado pela governadora para oficializar o convênio com as entidades carnavalescas.



A programação do carnaval natalense deverá ser divulgada nos próximos dias, mas já se sabe que ele será aberto na sexta-feira, 20 de fevereiro, com o bloco As Guerreiras, e será encerrado na quarta-feira de cinzas com o Baiacu na Vara, na Redinha.



Os desfiles de escolas de samba e tribos de índios acontecerão no sábado, domingo e segunda-feira.