Campinense vai ao Rio enfrentar o Duque de Caxias Time paraibano tenta manter boa campanha e se garantir entre os quatro melhores.

Duas partidas marcam a abertura da décima rodada do octogonal final do Campeonato Brasileiro da Série C, nesta quarta-feira (5). O Brasil-RS recebe o Águia-PA, às 20h30, em Pelotas, precisando da vitória para manter vivo a sua possibilidade de acesso. No outro jogo, o carioca Duque de Caxias-RJ, que demonstra estar crescendo na competição, encara o vice-líder Campinense-PB, em Volta Redonda, às 16h. O time paraibano quer manter-se firma na briga e tenta um bom resultado fora de seus domínios. A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV.



O Brasil é o penúltimo colocado com 10 pontos. O Águia-PA, por sua vez, quinto colocado com 12. O Duque de Caxias é o quarto, com 13 pontos. Já o Campinense, é o vice-líder com 15 pontos.



Nesta fase os clubes se enfrentam entre si em dois turnos, num total de 14 jogos. Os quatro primeiros colocados vão garantir o acesso à Série B, em 2009. O time que somar mais pontos será declarado o campeão da temporada.



A 10ª rodada do octogonal final da Série C



Quarta-feira

16 h

Duque de Caxias-RJ x Campinense-PB



20h30

Brasil-RS x Águia-PA



Quinta-feira

21h30 (de Brasília)

Confiança-SE x Atlético-GO



22 horas

Rio Branco-AC x Guarani