Areia Branca: Justiça recusa pedido de cassação de "Souza" e Bruno

Arquivo Manoel Cunha Neto-"Souza"

A juíza eleitoral Ana Cláudia Secundo tomou a decisão ontem ao final da tarde. Ela considerou improcedente a ação do Ministério Público Eleitoral, que pedia a cassação de ambos.O MPE apontava que o médico Bruno Filho (ex-prefeito por duas vezes) teria usado receitas médicas para cabalar votos. A ação foi desencadeada ainda no curso da campanha, solicitando a supressão do registro eleitoral.Cabe recurso ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE).