Jogo das Estrelas hoje à noite no Maracanã Reinaldo, Denílson, Hugo e Marcelinho Carioca estarão no Maracanã, nesta terça-feira

Novos nomes prometem brilhar no tradicional Jogo das Estrelas, partida beneficente promovida pelo Zico, no Maracanã. Reinaldo, que acaba de acertar com o Botafogo, os meias Denílson, do Palmeiras, Hugo, do São Paulo, e Marcelinho Carioca, do Santo André, confirmaram presença no evento, que será realizado nesta terça-feira, dia 23 de dezembro, às 19h30. Na preliminar do jogo, o governador do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, está garantido para bater uma bolinha.





Os novos “reforços” para o jogo se juntarão a grandes jogadores do Brasil e do mundo. Adriano, Cafu, Juan, Roberto Carlos, Rivaldo, Djalminha, Edmundo, Carlos Alberto, Ibson, Falcão, Vagner Love, Gabriel, Rivelino, Roberto Dinamite, Raí, Leonardo, Júnior, Amoroso, Bebeto, entre outros, já haviam sido confirmados.



Feliz por participar da partida, Marcelinho Carioca desfiou elogios ao anfitrião da festa. “Será uma honra poder jogar ao lado do Zico mais uma vez. Vai ser uma excelente oportunidade de fechar com chave de ouro o excelente ano que vivi com a camisa do Santo André. O Jogo das Estrelas tem marcado o calendário do futebol brasileiro, e fazer parte dessa festa é sempre muito emocionante”, afirmou o veterano jogador.



Parte da renda do evento será destinada para ajudar vítimas das enchentes nos municípios da região Norte Fluminense do Rio de Janeiro. O jogo preliminar será disputado por artistas, cantores e ex-jogadores, e começará às 17h30. Carlos Bonow, Gustavo Leão, Cássio Reis, Heitor Martinez, Jorge Sá, Marco Antonio Gimenez, Thiago Lacerda, Nicola Siri, Thierry Figueira, Dú Moscovis, Marcos Palmeira, Thiago Rodrigues, Márcio Kieling, Daniel Erthal, Thiago Martins, Rodrigo Faro, Kadu Moliterno, Patrick Oliveira, além de cantores Alexandre Pires, Fernando Pires, Bruno Coimbra e Gabriel Pensador estarão presentes.



Os ingressos continuam à venda na Bilheteria 8 do Maracanã, na sede do Flamengo (Gávea), no Centro de Futebol Zico (CFZ), no Recreio, no Terra Encantada, na Barra da Tijuca, e ainda pelo site Ingresso Fácil (www.ingressofacil.com.br). No dia do evento, a Bilheteria 5 ficará aberta a partir das 11h. Os preços das entradas são R$ 10,00 para as arquibancadas e R$ 6,00 para as cadeiras azuis inferiores. A renda da partida será revertida ainda para instituições de caridade e para ajudar as vítimas das enchentes de Santa Catarina. Os portões do estádio serão abertos às 15h30.



