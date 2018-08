Quebra de aparelho provoca acúmulo de 300 perícias no Itep

Vlademir Alexandre Itep está sem realizar exames por falta do aparelho de cromatógrafo.

A falta do aparelho vem gerando muitos transtornos. Somente nos últimos três meses, segundo o perito técnico do órgão, Fabrício Fernandes, 300 perícias de dosagens de álcool estão acumuladas.Além de medir índices de alcoolemia no sangue, o cromatógrafo identifica componentes voláteis, como éter, cloroforme e lança-perfume.O procedimento para a realização do exame é simples. Basta colher o sangue e colocar no aparelho para dosar. Em 10 minutos, o resultado é conhecido.Segundo Fabrício Fernandes, falta apenas uma peça para que o aparelho seja consertado. “O aparelho, fabricado e fornecido pela empresa Analytica, é importado. Logo que detectamos o problema entramos em contato com ela”, diz o perito.O perito criminal do Itep Alexandre Neto afirma que o ideal seriam dois aparelhos para atender à demanda. “Seria ótimo se tivéssemos dois. Mas, como temos apenas um é importante que seja consertado”, declara.Ele informou que até esta quarta-feira (12) um técnico de São Paulo estaria chegando a Natal para avaliar a máquina.