Gás natural veicular deve cair em 2009

Arquivo Dentre os combustíveis, o GNV foi o que sofreu maior aumento em 2008.

A diminuição no preço poderá perdurar durante o ano, se a proposta da Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás) de mudança na fórmula que calcula o preço do gás for aceita.Em Natal, o gás veicular foi o combustível que mais teve alta durante o ano de 2008. Segundo pesquisa do Procon Municipal o reajuste foi de 25%. Com isso, o combustível que em janeiro do ano passado custava em média R$ 1, 48 o metro cúbico encerrou o ano em por R$ 1, 86.Comparando com os demais combustíveis, o aumento do GNV é ainda mais considerável, tendo em vista que o diesel subiu 13,58%, o álcool, 11,45%, e a gasolina, 2,71%.O diretor-presidente da Potigás, Nelson Freire, afirma que o aumento do gás influenciou na comercialização principalmente nos últimos dois meses do ano. "A partir de novembro estagnou".Sobre as perspectivas de redução para 2009, Freire explica que de certo apenas os 3% em fevereiro, em conseqüência da queda do barril de petróleo. O reajuste no preço do gás ocorre quatro vezes por ano, sendo o primeiro em fevereiro. O preço do gás natural é reajustado por uma equação com componentes variados, incluindo o petróleo.Mas a idéia da Abegás é de que o preço do gás seja congelado durante todo o ano.Isso seria possível se fosse adotada uma nova fórmula de cálculo do preço. "A proposta da Abegás é de que o preço do barril de petróleo não influencie tanto no preço do gás", esclarece Nelson Freire. Para Nelson Freire, o gás natural ainda é melhor combustível, mas para continuar ser atrativo é preciso resolver a questão do preço. "Não se pode deixar chegar ao mesmo patamar do álcool".