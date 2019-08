Secretaria confirma mais uma morte causada por desabamento na Igreja Renascer em SP Luiza Silva, de 62 anos, que havia sido levada para a Santa Casa de Misericórdia não resistiu aos ferimento e morreu no início da manhã de hoje (19).

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo confirmou a morte de mais uma vítima do desabamento da estrutura do teto da Igreja Renascer, ocorrido no início da noite de ontem (18), na Avenida Lins de Vasconcelos, no bairro do Cambuci, zona sul. Luiza Silva, de 62 anos, que havia sido levada para a Santa Casa de Misericórdia não resistiu aos ferimento e morreu no início da manhã de hoje (19).



O Instituto Médico Legal (IML) tinha liberado os corpos de seis de seis vítimas até as 11h. O templo onde ocorreu o acidente funcionava no local há mais de dez anos e estava com os alvarás de funcionamento em dia, segundo a assessoria de imprensa da Renascer. Todas as informações sobre a regularidade do imóvel serão fornecidas pelo prefeito Gilberto Kassab durante entrevista até o meio-dia. Segundo a secretaria de segurança, as responsabilidades serão apuradas pela 1ª Delegacia Seccional, que reúne os Distritos Policiais da região central.



A igreja Renascer foi fundada no Brasil em 1986 pelos bispos Estevan Hernandes Filho e a mulher dele, a pastora evangélica Sonia Haddad Moraes, que cumprem prisão domiciliar, nos Estados Unidos, por terem tentando entrar no país com US$ 56 mil não declarados. No Brasil, são réus em processo instaurado na 1ª Vara Criminal de São Paulo, em que são acusados pela prática de crime de lavagem de dinheiro. O Ministério Público de São Paulo denunciou o casal por enriquecimento à custa de ludibriar os fiéis e não honrar pagamentos.



Em 15 de outubro do ano passado, argumentando que o casal sofria perseguição política, a defesa dos bispos solicitaram um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal (STF), com a intenção de que o caso fosse arquivado, mas a Corte negou o pedido.