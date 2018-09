Ruy Scarpino: A situação não é boa, mas não é desesperadora

David Freire Para Scarpino, América tem que manter a calma e sair para buscar o resultado.

Indagado acerca desse domínio do América e criação de jogadas não convertidas em gol, o técnico afirmou que “a finalização é muito trabalhada nos treinamentos”. “O negócio é ter a tranqüilidade na hora de definir e isso tem faltado em alguns momentos do jogo”, comentou.O América agora sai para dois jogos fora de casa - São Caetano e Barueri. Para Scarpino, o momento é de “manter a calma e sair para buscar o resultado”. “O que não pode é se desesperar”, disse. “Só dependemos de nossas forças para nos manter na série B”, completou.Informado da atitude que alguns torcedores do América planejam antes do embarque do alvirrubro, ele vê isso como “positivo” e agradece todo o apoio vindo das arquibancadas.Com relação aos incentivos oferecidos a alguns clubes nesse momento decisivo da série B, o técnico alvirrubro não mostra surpresa diante desse fato. “Numa reta final de campeonato, isso é esperado. As equipes usam de todas as maneiras para fugir do rebaixamento. Por isso, trabalham muito o extra-campo”, analisou.Ruy Scarpino comentou que “era para (o América) chegar nessa fase em uma situação mais tranqüila”. “A situação não é boa, mas não desesperadora”, tranqüilizou. Ainda se referindo aos incentivos, o técnico do América afirmou que “tudo é válido nessa hora”. “Até na série A isso acontece. É uma coisa de praxe numa reta final de competição”, finalizou.