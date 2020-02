PF apreende 40,1 kg de maconha e prende duas pessoas Ação aconteceu na manhã desta quarta-feira (11), perto do cruzamento das Avenidas Salgado Filho e Antônio Basílio

A Polícia Federal no Rio Grande do Norte apreendeu nesta quarta-feira (11) 40,1 kg de maconha e prendeu em flagrante dois irmãos goianos, sendo um comerciante, 44, residente em Brasília (DF) e um borracheiro, 51, morador de Águas Lindas (GO).



Há vários dias, a PF vinha investigando denúncias de que supostos traficantes de outros Estados estariam trazendo droga para Natal em carros particulares e, nesta manhã, por volta das 8h, quando os policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) circulavam pela BR 304, suspeitaram de uma F1000, com placa da cidade Itaquiraí-MS, transitando no sentido interior-capital tendo dois homens no seu interior.



O Veículo passou então a ser acompanhado à distância e quando alcançou a Avenida Salgado Filho, próximo ao cruzamento com a Avenida Antonio Basílio, pareceu perceber que estava sendo seguido e ao tentar fugir, aconteceu a abordagem.



Nesse momento, os seus ocupantes mostraram-se extremamente nervosos. Procedida uma revista na F1000, camuflada num compartimento sob o piso da carroceria, foi encontrada a maconha.



Presos em flagrante e levados para autuação na Superintendência da Polícia Federal, no bairro de Lagoa Nova, uma busca mais completa ali foi realizada e após a desmontagem de parte da traseira daquele utilitário surgiram novos “tabletes” da droga.



Em depoimento, os suspeitos afirmaram ter adquirido a maconha em Brasília (a Polícia acredita que seja proveniente do Paraguai) e que a entrega seria nesta capital próximo ao terminal rodoviário da Cidade da Esperança, mas desconheciam o nome do destinatário. Pelo transporte receberiam cerca de R$ 10.000,00.



Enquadrados na lei 11.343/06 e custodiados na PF à disposição da Justiça, caso venham a ser condenados, podem pegar de 05 até 15 anos de prisão. Esta é a segunda apreensão de maconha realizada pela Polícia Federal em 2009. Cinco pessoas já foram presas, um menor apreendido. O total da droga já ultrapassa os 61 kg.



Fonte: Polícia Federal