Posse de Obama: 20 perguntas

O novo presidente dos Estados Unidos é Barack Hussein Obama, senador democrata pelo estado de Illinois.Obama nasceu em Honolulu, capital do estado americano do Havaí, em 4 de agosto de 1961, filho de Barack Hussein Obama, queniano negro educado em Harvard, e de Ann Dunham, uma branca do Kansas. Seus pais se separaram quando ele tinha dois anos. O democrata morou na Indonésia durante a infância, após sua mãe se casar com um indonésio, e depois viveu no Havaí, com os avôs brancos. Obama formou-se em Direito na Universidade Harvard e trabalhou como professor e defensor dos direitos civis em Chicago antes de ser eleito senador por Illinois, em 2004.Primeiro, por se tratar do comando político e militar do país mais rico e poderoso, o que influencia a economia global. Segundo, por determinar a alternância de poder entre os dois principais partidos norte-americanos, sai o Republicano e entra o Democrata. E, finalmente, por Obama ser o primeiro negro, ou afro-americano, como preferem os politicamente corretos, a assumir o cargo máximo daquela nação.A eleição americana se dá por meio de prévias estaduais que definem os candidatos de cada partido à presidência. No começo da campanha eleitoral, em 2007, Obama era uma zebra com poucas chances. Além de estar no primeiro mandato como senador, era um desconhecido frente à pré-candidata Hillary Clinton, mulher do ex-presidente Bill Clinton. Com a estratégia de ganhar as pequenas votações e as assembléias de eleitores (chamadas de 'caucus' nos EUA), Obama conseguiu capitalizar o sentimento de mudança que os eleitores queriam para a administração do país. Com esse lema, ele conquistou a nomeação democrata em 3 de julho, com o apoio em massa dos superdelegados após as últimas primárias.Após a escolha dos candidatos pelos partidos, cada estado marca suas eleições, mas a decisão sobre quem será o presidente é feita de forma indireta, pelo Colégio Eleitoral. Assim, o candidato que conquistar a maioria de votos, leva para o Colégio todos os votos daquele estado. Ao disputar a presidência com o republicano John McCain, Obama conquistou a maioria do Colégio Eleitoral e se elegeu presidente.Apoiado num forte carisma e bom de discurso, Obama ganhou popularidade durante campanha e soube utilizar as ferramentas da internet. Sua campanha conseguiu arrecadar milhões de dólares usando a rede mundial, além de mobilizar fortemente os jovens - nos Estados Unidos, o voto é facultativo.Mesmo de forma velada, a questão racial marcou toda a campanha de Obama. Apesar de não se declarar um 'presidente negro', para não afastar outros grupos étnicos, o senador obteve apoio maciço dessa parcela da população. O Instituto Gallup estima que 93% dos eleitores negros tenham votado em Obama.A eleição é histórica, devido o passado de racismo do país. A segregação racial nos EUA foi motivada pela abolição da escravidão, em 1865, com o fim da Guerra Civil Americana e ocorria principalmente nos estados sulistas, que dependiam economicamente da mão-de-obra escrava. Este regime durou até meados do século 20. A lei dos Direitos Civis, que garantia plenos direitos aos negros foi sancionada apenas em 1964. Acredita-se que a eleição de Obama ajude o país a lidar melhor com esse legado.Em seu discurso de posse, Obama afirmou que deve aumentar a participação do estado na economia, com a promoção de grandes obras de infraestrutura para incentivar a criação de empregos e combater a crise que atingiu a economia norte-americana no último ano. O pacote de emergência, gestado ainda durante o governo Bush, prevê investimentos da ordem de R$ 900 bilhões.Para diminuir a dependência do petróleo, Obama quer investir US$ 15 bilhões por ano em pesquisas sobre energias alternativas.Ele deve enviar ao Congresso, onde os democratas possuem maioria folgada tanto na Câmara quanto no Senado, medidas que preveem cortes nos impostos da classe média. Especialistas opinam que aumentar gastos e déficit públicos em momentos de crise pode ser uma saída para combater a recessão.Entre as medidas polêmicas, está aprovar a legislação vetada por Bush que prevê a expansão do investimento federal para pesquisas com células-tronco embrionárias. Além disso, Obama defende o aborto e deve nomear juízes mais moderados e liberais para a Suprema Corte.Obama anunciou que as tropas norte-americanas devem abandonar os conflitos travados no Iraque e deu o prazo de um ano para a retirada.Apesar do tom progressista dos discursos, Obama não ignora a antiga relação de apoio mútuo entre Estados Unidos e Israel. Por isso, a primeira declaração do novo presidente foi em defesa da recente ofensiva de Israel sobre os territórios palestinos na Faixa de Gaza. Ele disse ainda que seu governo está comprometido em promover a paz para a criação de dois Estados, para israelenses e palestinos, na região.Obama definiu que o foco do país contra o terrorismo será em relação ao Afeganistão e Paquistão. Segundo o democrata, os EUA irão redobrar a atenção para a política afegã. Durante a campanha, o presidente prometeu enviar 30 mil soldados à região para conter a organização terrorista Al Qaeda.Com diplomacia. O presidente nomeou um batalhão de negociadores que serão enviados às zonas de conflito para tentar resolvê-los por outros caminhos que não as armas. Para melhorar a imagem do país, Obama determinou ainda o fechamento da prisão de Guantánamo, em Cuba. Ele ainda proibiu 'abusos' nos interrogatórios de presos e exigiu o cumprimento da Convenção de Genebra.O Brasil diminuiu bastante a dependência que tinha dos Estados Unidos na sua balança comercial. Ainda assim, exportou para os EUA, em 2007, cerca de 27 bilhões de dólares e importou de lá cerca de 18,7 bilhões de dólares. O impacto da crise econômica norte-americana, por exemplo, representou um recuo de 24,3% nas vendas brasileiras apenas em outubro do ano passado.Apesar de os republicanos serem mais propensos à abertura comercial, o presidente Lula comemorou a eleição de Obama, por acreditar que representa um avanço, como foi a eleição dele, metalúrgico, no Brasil e a de Evo Morales, um índio, na Bolívia. Para os especialistas, o perfil de negociador do presidente norte-americano pode beneficiar as relações econômicas entre os dois países a médio e longo prazo. No entanto, poderá haver barreiras para produtos agrícolas, principalmente o etanol brasileiro.Não. Há vários anos que a América Latina não é prioridade da política exterior dos EUA, o que não deve mudar com a eleição de Barack Obama. O que deverá ser sentido na região será o impacto das medidas de combate à crise econômica.Os latinoamericanos também podem ganhar com a vitória de Obama. Há uma expectativa de flexibilização das regras imigratórias em uma administração democrata e qualquer avanço será bem-vindo, já que os republicanos eram inflexíveis nesse tema. No entanto, a imigração não foi tratada de forma transparente durante a campanha dos candidatos.