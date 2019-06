Leandro Amaral vem para voltar a ser ídolo da torcida tricolor Para técnico René Simões, chegada do ex-vascaíno supriu a saída de Washington em campo e para a torcida.

O Fluminense perdeu o artilheiro Washington para São Paulo e fechou mais uma vez com Leandro Amaral, o que para o técnico tricolor, René Simões, mantém a qualidade ofensiva do time das Laranjeiras. Na visão do treinador, o time trocou “seis por meia dúzia” e conta com um dos principais atacantes do país em atividade.



Dos oito reforços – os zagueiros Xandão e Cássio, dos laterais Mariano e Leandro, dos volantes Jaílton e Diguinho, do meia Leandro Domingues e do atacante Leandro Amaral – confirmados pela diretoria tricolor até então, o último é considerado a “estrela” do time e, por isso, os holofotes foram voltados para ele. A primeira passagem de Leandro Amaral pelo Fluminense foi curta – apenas nove jogos e quatro gols marcados.



Mas, apesar do prestígio entre os tricolores, Leandro Amaral é apenas mais um jogador no elenco do Fluminense, mesmo que seja diferenciado dos demais, para o técnico René Simões. “O time funciona com a força de todos, com o conjunto em harmonia. É claro que para a torcida o Leandro Amaral vai ocupar a vaga de ídolo deixada pelo Washington, e isso é bom”, declarou o técnico.



Leandro Amaral iniciou a temporada 2008 no Fluminense. Mas, problemas judiciais o levaram de volta a São Januário. O atacante havia assinado um contrato com o Fluminense no início do ano mesmo ainda vinculado ao Vasco, que ganhou a causa na Justiça. Ele fez um acordo com a diretoria do tricolor para retornar às Laranjeiras e cumpriu com a palavra.



O ataque é a principal carência do Fluminense, no momento. Os dirigentes tentam a contratação de um típico camisa 9, para formar dupla com Leandro Amaral. Na apresentação do elenco, na última segunda-feira, dia 5 de janeiro, Leandro Amaral era o principal nome do setor ofensivo, que conta também com Tartá, Maicon, Ciel e Everton Santos.



Justiça Desportiva