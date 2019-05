Brouhaha traz especial sobre museologia

Reprodução Memorial de Natal é um dos destaques da edição, última do ano.

A publicação, mantida pela Prefeitura do Natal por meio da Fundação Cultural Capitania das Artes (Funcarte), traz ainda reportagens sobre o Festival do Forte, que mobilizou a classe artística natalense nos anos 70, o Beco da Lama, a luteria, arte de fazer instrumentos musicais, o projeto cultural do Nalva Melo Café Salão e as idéias e histórias dos Poetas Elétricos.O tema foi escolhido como uma forma de demonstrar a importância do resgate, preservação e divulgação das raízes culturais do povo potiguar. Provas disso são as inaugurações, em Natal, de dois museus essenciais no tocante à preservação da história e da cultura potiguares: o Museu de Cultura Popular Djalma Maranhão, na Praça Augusto Severo, e o Memorial Natal, ambos projetos realizados pela Prefeitura do Natal através da Funcarte.Além da temática sobre museus, a nova edição da revista continua com as sessões Observador no Escritório (coluna de Carlos de Souza), Rede Cascudiana (com artigo de João Antônio Bezerra Neto), Poesia (de Henrique Sousa), Com a palavra (entrevista com Luiz Carlos Maciel) e o ensaio fotográfico com Ênio Bezerra.

Lançamento da Brouhaha

Local: Bardallo's - Rua Vigário Bartolomeu, CentroData: Dia 30, às 18hEntrada gratuita