Flamengo faz grande segundo tempo e goleia o Mesquita

Apresentando um grande Futebol, principalmente na segunda etapa, o Flamengo derrotou o Mesquita por 4 a 1, na noite desta quarta-feira (4), no Maracanã, em partida válida pela quarta rodada da Taça Guanabara.Com mais uma vitória, o Flamengo continua com 100% de aproveitamento na competição. Já são doze pontos conquistados. Na próxima rodada, no sábado, a equipe do técnico Cuca, irá até Volta Redonda, enfrentar o Macaé Esporte.Já o Mesquita tentará a reabilitação, contra o Boavista, em Saquarema. O JOGO Logo aos seis minutos, Willians chutou cruzado. Zé Roberto, que fazia sua estréia com a camisa rubro-negra, aproveitou e, dentro da área, empurrou para o fundo das redes: 1 a 0. Três minutos depois, Leandro Netto, de cabeça, deixou tudo igual, calando os mais de 18 mil torcedores que compareceram ao Maracanã: 1 a 1.Na etapa final, uma grande exibição da equipe rubro-negra. Na volta do intervalo, Cuca mexeu na equipe. O treinador colocou Everton no lugar do lateral-esquerdo Egídio. A substituição logo surtiu efeito. Aos 13 minutos, Leonardo Moura foi à linha de fundo e cruzou. A bola encontrou Everton, que livre dentro da pequena área, marcou o segundo: Flamengo 2 a 1.Aos 24, Ibson chutou forte de fora da área, acertando o travessão. A essa altura, o Fla dominava totalmente a partida. Dois minutos depois, Jônatas que entrara no lugar de Marcelinho Paraíba, acertou um chutaço de perna esquerda: 3 a 1. Aos 31, um lance inusitado. Íbson sofreu falta na entrada da área. A torcida prontamente pediu Bruno. O goleiro cobrou falta com perfeição, na gaveta: Flamengo 4 x 1 Mesquita. Festa rubro-negra no Maracanã.Jogo: Flamengo 4 x 1 MesquitaLocal: Estádio Jornalista Mário Filho (Maracanã)Data: 04 de fevereiro Horário: 19h30minÁrbitro: Antônio Frederico Schneider Assistentes: Michael Correia e Marçal Rodrigues Mendes.Renda: R$ 254.751,50Público Pagante: 18.494 pessoas

: Bruno, Leonardo Moura, Fábio Luciano, Ronaldo Angelim e Egídio (Everton); Aírton, Willians, Íbson e Marcelinho Paraíba (Jônatas); Zé Roberto (Maxi) e Obina. Técnico: Cuca.

: Alonso, Maricá, Vanderson, Vinícius e Nill; Haroldo, Alemão, Ives e Fabrício; Leandro Netto e Cleiton (Bruno). Técnico: Rubens Filho.