Manifestação contra guerra na faixa de Gaza mobiliza natalenses

Luana Ferreira O professor Hanna Safieh empunha bandeira da Palestina, onde nasceu.

A manifestação foi organizada pelo Comitê de Solidariedade ao Povo Palestino, criado na última segunda-feira (5) para acompanhar o movimento contra a guerra do Oriente Médio que vem se espalhando pelo Brasil.- Esperamos dar continuidade em Natal a esse movimento nacional e exigir das organizações internacionais que consigam decretar o cessar fogo imediatamente, explicou o coordenador do Comitê, o advogado Marcos Dionísio.Dionísio elogiou o comportamento do governo brasileiro, que repudiou o comportamento de Israel desde a intensificação dos ataques, e disse que as informações não estão chegando à maioria da população. “O que conhecemos é apenas a ponta do iceberg, porque os jornalistas não estão tendo acesso ao local dos acontecimentos.”Sobre o posicionamento internacional, Dionísio criticou a discrição do presidente eleito dos Estados Unidos Barack Obama e disse que “a omissão é o maior dos pecados”.Entre os manifestantes, o que mais chamou a atenção foi o secretário geral da Confederação Palestina da América Latina e Caribe, Hanna Yousef Emile Safieh. Empunhando a bandeira do país de onde saiu refugiado em 1948, data em que a ONU determinou a criação do Estado de Israel, o professor deu a sua versão para o reinício da ofensiva.- Em primeiro lugar, Israel irá enfrentar eleição para eleger um novo primeiro ministro, e o governo está querendo mostrar que consegue domar os palestinos. Por outro lado, temos a mudança de presidência dos EUA, e eles estão aproveitando os últimos dias do governo Bush.Ainda segundo o palestino, que chegou a Natal para lecionar na Universidade Federal do Rio Grande do Norte aos 27 anos, o que impede a solução do conflito é a falta de vontade política da ONU. “Há muitos interesses econômicos, políticos e bélicos por trás disso tudo.”Alguns políticos, como Dário Barbosa (PSTU), o vereador George Câmara (PC do B) e o deputado estadual Fernando Mineiro (PT), que criou o Dia Municipal de Apoio ao Povo Palestino,marcado para 19/12, também compareceram ao evento.

“Yanke assassino”

Entre um discurso e outro, alguns manifestantes aproveitavam para gritar palavras de ordem como “morra, morra, yanke assassino, e viva a luta do povo palestino”. Uma bandeira estilizada americana e isralense foi queimada em meio à roda que se formou no calçadão da avenida João Pessoa.