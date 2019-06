Receita libera consulta a primeiro lote de restituições da malha fina de 2008

A Receita Federal libera hoje (8), a partir das 9h, a consulta ao primeiro lote de restituições do Imposto de Renda de 2008 dos contribuintes que caíram na malha fina. Receberão o pagamento 54.813 contribuintes, no valor total de R$ 74,686 milhões.O dinheiro poderá ser sacado a partir do próximo dia 15, com correção de 9,35% (correspondente à variação da taxa básica de juros, a Selic, entre maio e dezembro) e de mais 1% referente a janeiro deste ano.Os contribuintes que caíram na malha fina tiveram que resolver pendências de suas declarações, depois de notificados pela Receita, por isso só terão a liberação feita este mês.De acordo com o órgão, em 2008 houve queda de retenções em relação ao ano anterior: 361,4 mil contribuintes precisaram fazer ajustes nas declarações, 118 mil a menos do que em 2007.A omissão de rendimentos envolveu 44% das retenções, e as divergências nas informações, 30%, segundo a Receita Federal do Brasil.As consultas podem ser feitas na página do órgão na internet ou pelo telefone 146.