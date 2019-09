Brasil passa pelo Chile e se classifica à fase final A equipe brasileira venceu o Chile de 2 a 0, gols de Dentinho e Maylson.

Assim como havia feito na estreia diante do Paraguai - empate por 1 a 1 -, a seleção brasileira apresentou um ritmo forte logo no início da partida para conseguir vencer o Chile por 2 a 0, na madrugada de segunda para terça-feira (horário de Brasília). O resultado positivo no estádio Cachamay, em Puerto Ordaz, garantiu ao time dirigido pelo treinador Rogério Lourenço a classificação para a fase final do Campeonato Sul-Americano Sub20.



Com o triunfo, o Brasil também manteve a sua invencibilidade no torneio e a segunda colocação do grupo B com sete pontos, dois atrás do líder Uruguai - único país com 100% de aproveitamento na competição. Na quarta colocação com três pontos, o Chile está fora da zona de classificação para o hexagonal final - só os três primeiros de cada chave avançam e seguem na briga pelas quatro vagas para o Mundial do Egito.



Impondo o ritmo do jogo logo nos primeiros lances, o Brasil saiu na frente aos 11 minutos da etapa inicial. Em jogada individual, Patric invadiu a área pela direita e bateu cruzado. O corintiano Dentinho se antecipou à zaga e completou para superar o goleiro Gregory Saavedra.



Precisando da vitória para seguir na briga pela classificação à próxima fase, o Chile, que amargou o segundo revés no Sul-Americano, começou o segundo tempo melhor e quase empatou a partida aos 8 minutos. Sem ser incomodado pela defesa brasileira, Llanos entrou na área sem dificuldades e chutou cruzado, mas a bola bateu na trave e cruzou toda a área do goleiro Renan.



Após o susto, o Brasil voltou a equilibrar a partida e ampliou a vantagem aos 32 minutos. Em cobrança de falta, Maylson chutou forte de longe e mandou a bola no meio da barreira. O goleiro Saavedra pulou para o seu canto esquerdo e não conseguiu evitar o gol do meia do Grêmio.



Na próxima rodada, a última da fase classificatório do Sul-Americano Sub20, o Brasil faz o clássico com o Uruguai. A partida no estádio Cachamay, em Puerto Ordaz, acontece na próxima quarta-feira, às 23h10 (horário de Brasília). Para seguir vivo, o Chile precisa ganhar a partida preliminar contra o Paraguai.



