Ex-servidor do Bandern pede incorporação de benefício

Um servidor do extinto Bandern ganhou o direito de continuar recebendo uma gratificação, relacionada à representação de Assistente Político, após decisão do Pleno do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte.No entanto, os desembargadores definiram que a incorporação, no contracheque, dos 5/5 do benefício só deverá ser concedida após o 'trânsito em julgado', que é a conclusão do processo.De acordo com os autos, a gratificação já vem sendo paga ao longo de dez anos, mas só poderá ser definitiva, igualmente, após ser apurada uma suposta ilegalidade da implantação, em processo administrativo que assegure ao interessado contraditório e ampla defesa.No mandado, o autor afirma que requereu, administrativamente, com fundamento no artigo 55 da Lei Complementar Estadual nº 122/1994, e acrescenta que, por falta de resposta, ingressou com outro mandado relatado pelo desembargador Expedito Ferreira, no qual foi determinado que, em 15 dias, fosse publicada a resposta definitiva ao requerimento, sob pena de multa diária no valor de R$ 1 mil.Alega que o Secretário de Administração e Recursos Humanos do Estado do Rio Grande do Norte, através da Resolução Inter-administrativa nº 72/2008, atribuiu a incorporação da vantagem pessoal à razão de 5/5, mas ressalta, no entanto, que, apesar de reconhecido o direito, não realizou a implantação.O secretário estadual de Administração e Recursos Humanos, por sua vez, destacou que não existiria direito líquido e certo, por não ter o autor comprovado o exercício do direito de opção pelo Regime Jurídico Único dentro do prazo previsto no artigo 1º da Lei nº 6.045/1990 e da Lei Complementar Estadual nº 233/2002 e ressalta que, por ser regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas, não haveria como o impetrante pretender a incorporação da vantagem nos termos da Lei Complementar Estadual nº 122/1994.

Decisão

Contudo, a relatora do processo no TJRN, desembargadora Célia Smith, atual vice-presidente da Corte, destacou que, nos autos, não se verifica, em momento algum, prova do ato administrativo que o Estado procedeu para anular a Resolução Inter-administrativa, conforme declarado pelo secretário, embora tenha sido devidamente notificado para tanto em despacho à folha 216.“Se, por um lado, ao impetrante incumbia a prova dos fatos constitutivos do seu direito, ao impetrado (Secretário), cabia a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do impetrante, nos termos do artigo 333 do Código de Processo Civil”, ressalta a desembargadora.

* Fonte: TJRN.