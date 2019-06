Reforma do Secretariado será discutida após crise da Saúde

Gabriela Barreto Gustavo Carvalho diz que reforma só ocorre depois de soluções para crise da saúde.

Segundo o secretário, a governadora está mais preocupada em resolver as questões administrativas, entre elas os problemas da Saúde e Segurança. “Neste momento de crise na saúde não há como pensar em reforma. Mas não está descartada mudanças nas pastas”, reforçou o secretário.O secretário-chefe do Gabinete Civil, Gustavo Carvalho, também afirmou que a reforma é importante e deverá ocorrer, mas somente após a solução da crise na Saúde do estado. "Deve haver a reforma, mas a governadora ainda não vai tratar sobre isso. A prioridade é a crise da saúde", explicouO Governo do Estado decretou estado de calamidade pública no dia 31 de dezembro do ano passado, após greve dos médicos e o fim dos contratos com as cooperativas. A governadora se reúne na tarde desta quinta-feira (8) com a prefeita de Natal, Micarla de Sousa, os secretários municipal e estadual de Saúde, além de representantes do Ministério Público para discutir a crise.