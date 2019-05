Carlos Eduardo diz que sai da Prefeitura com sensação de dever cumprido

Vlademir Alexandre Carlos Eduardo diz que deixa recursos em caixa para Micarla.

Após a transmissão do cargo para a nova prefeita, Carlos Eduardo saiu rapidamente pela lateral da Prefeitura, cumprimentando os ex-auxiliares e servidores do Executivo. Mesmo sob as vaias dos eleitores de Micarla que lotaram a rua Ulisses Caldas, o ex-prefeito diz que seu dever foi cumprido.“Saio com a mesma sensação que disse nos últimos dias, que é a sensação de dever cumprido, de quem conseguiu fazer muito pela cidade. Desejo que a prefeita tenha toda a sorte e sucesso em sua administração”, disse Carlos Eduardo.Sobre a atual situação da Prefeitura, o ex-gestor disse que a próxima prefeita terá, aproximadamente, R$ 22 milhões em caixa. “São recursos que ainda estão para serem recebidos, mas referentes à arrecadação desta administração”, explicou.Já com relação aos R$ 15 milhões retirados do Fundo Previdenciário, o prefeito reafirmou que não houve ilegalidade em sua atitude e que o valor já foi reposto após a liberação dos R$ 40 milhões do Banco do Brasil referentes à venda da administração das contas. “Está tudo certo, sem débitos”, finalizou.