Flanelinha é assassinado com facada no peito

Thyago Macedo Edinho se arrastou por alguns metros, mas morreu em frente a uma vila.

De acordo com a polícia, alguns moradores da região informaram que Edinho estava bebendo em um bar com outro homem, identificado como Alemão. Os dois teriam tido uma discussão.Com isso, Edinho decidiu sair do bar. No entanto, ele foi seguido por Alemão. O suspeito teria encontrado a vítima na rua Araxá e desferido a cutilada. Edinho ainda se arrastou pedindo por socorro, mas não resistiu ao ferimento e morreu. Até o momento, o acusado não foi localizado.No início da tarde desta sexta-feira, o Instituto Técnico-Científico de Polícia (Itep) esteve no local e recolheu o corpo de Edinho para necropsia. O caso será encaminhado ao 10º Distrito Policial, localizado na avenida Ayrton Sena.