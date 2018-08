Grupo Persona retorna ao TCP com Flores de Amor

O Grupo Persona de Teatro Espírita reapresenta nesta sexta (7), às 20h, no Teatro de Cultura Popular Chico Daniel, o espetáculo Flores de Amor.É a última apresentação do ano em Natal. Na próxima semana, a trupe viaja ao Ceará, onde irá se apresentar na 1º Mostra Nordeste da Abrarte.Flores de Amor aborda a vida e a obra de Chico Xavier, com destaque para três espíritos femininos ligados aos livros de Chico.Maria Dolores, Meimei e a poeta potiguar Auta de Souza surgem em cena divulgando conceitos como caridade, amor, paciência e esperança.A peça tem direção e texto de Fábio Fidélis.

O grupo

O Grupo Persona de Teatro Espírita foi fundado em 2001 pela Juventude da Sociedade Espírita de Cultura e Assistência (Seca) e cresceu agregando membros de outras casas espíritas.Em sete anos, o Persona encenou: A Cidade dos Brinquedos, Histórias de um Tal Nazareno, Mandato de Amor, Como Escrever uma Peça Espírita? e Libertação pelo Amor”.Participou ainda, da fundação da Associação Brasileira de Artistas Espíritas (Abrarte). Além disso, promove oficinas teatrais, apresentações de mamulengos, esquetes e outras atividades voltadas à divulgação da cultura espírita.

Flores do Amor

Sexta (7), 20hLocal: Teatro de Cultura Popular Chico Daniel (TCP) - Rua Jundiaí, 641, TirolIngressos: R$ 7 para ingressos antecipados e meia-entradaVendas na Livraria da Federação Espírita do RN e na loja Originalle do Midway