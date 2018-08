BANT organiza exibição de aeronaves neste sábado (8) Evento terá exibição de aeronaves e a apresentação da Esquadrilha da Fumaça.

A Base Aérea de Natal (Bant) estará realizando, neste sábado (8), o evento Portões Abertos, onde acontecerá uma exibição das aeronaves da Operação Cruzeiro do Sul (Cruzex). Às 16h, haverá uma apresentação da Esquadrilha da Fumaça.



Os portões estarão abertos ao publico às 9h até às 17h com a exibição das aeronaves Mirage 2000 (França), F-16 (Venezuela), F-5 (Chile), IA-58 e A-37 (Uruguai) e Mirage 2000, F-5, A-1 AMX e A-29 Super Tucano, (Brasil). Além dos caças, serão expostas as aeronaves Boeing 707 (Chile), helicópteros Blackhawk, Super Puma e H-50 Esquilo e o R-99 avião que dispõe de radar utilizado na vigilância da Amazônia.



No evento também terá exposição de equipamentos de vôo e armamentos utilizados pela Força Aérea Brasileira (Fab), estandes da Marinha, Exército, Polícia Rodoviária e da Polícia Militar.



Segundo a Suboficial Marta Fernandes, o objetivo desta exposição é estreitar os laços de amizade entre a comunidade e divulgar as atividades aeronáuticas da região.



A entrada do evento Portões Abertos será gratuita.