Petrobras divulga apropriação de reservas em 2008

Petrobras Reservas de 2008 representa um aumento de 1,27% em relação ao ano anterior.

Os volumes apropriados no ano não incluem as descobertas realizadas no pré-sal da Bacia de Santos, que ainda estão em avaliação. O pré–sal do Espírito Santo contribuiu com reservas de 128 milhões de barris equivalentes de petróleo e gás natural.No documento, a Petrobras contabiliza até dezembro de 2008 reservas de 14,093 bilhões de barris de óleo equivalente (boe), entre petróleo e gás natural condensado, o que representa um aumento de 1,27% em relação a 2007.Entre as principais apropriações do ano passado, a empresa destacou a descoberta de blocos exploratórios da Unidade de Espírito Santo, e em campos já existentes no Espírito Santo, Sergipe, Alagoas, Rio de Janeiro, Bacia de Campos e Bacia de Santos.