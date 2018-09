Festival DoSol - Música Contemporânea começa hoje (12)

O Festival DoSol 2008, cuja primeira etapa foi realizada no final de semana passado, migra para a Casa da Ribeira nesta quarta (12) e quinta-feira (13).Duas bandas paulistas farão o som pesado da quarta. O metal experimental da Elma começa pontualmente às 19h30. O grupo, que toca música instrumental, dividirá o palco com a banda Debate, que propõe um

e apresenta algumas músicas com letras.Na segunda noite (13) o experimentalismo começa mais cedo, às 19h, e ficará por conta do potiguar Edu Gomez e das bandas Os Poetas Elétricos, também do Rio Grande do Norte, e a cearense O Garfo.O poeta elétrico Carito (vocalista e letrista) promete que não haverá intervalo entre a apresentação de Edu Gomez, que também integra a banda, e o seu grupo. “Como estaremos no mesmo palco, vamos fazer uma fusão entre os dois shows. Iniciamos com a banda de Edu e aos poucos vamos introduzindo nossa ‘parafernália’ eletrônica”, diz.Carito acredita no sucesso do novo formato do Festival DoSol. “Os festivais têm que ter caráter de diversão e ser investigativos, apontando as novas tendências na música”, opina.A ampliação do evento servirá para apresentar a Natal as novas tendências do mundo musical. “O nosso papel é tentar mostrar esse tipo de música, que as pessoas não ouviram muito, um estilo menos comercial”, diz o produtor Anderson Foca.A segmentação do evento, segundo Foca, é principalmente “por causa do lugar (que eu acho ideal para as apresentações) e por se ser oferecido gratuitamente, vai acontecer em separado”.