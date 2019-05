FJA abre exposição do Prêmio Thomé Filgueira

Reprodução Dama da Arte, de Hanna Lauria, foi um dos trabalhos selecionados

A exposição é o resultado do edital de mesmo nome que selecionou artistas potiguares das artes visuais em novembro.A visitação será aberta ao público a partir de 7 de janeiro, na Galeria Newton Navarro da FJA, e permanece em exposição até 27 de fevereiro.A mostra reúne 30 artistas selecionados no concurso e apresenta obras em gravura, pintura, objeto, desenho, instalação e escultura.A comissão julgadora que selecionou e premiou os participantes foi composta por Afonso Martins, Célia Albuquerque e Fernando Gurgel. No total, foram distribuídos R$ 50 mil entre os artistas premiados.O edital Thomé Filgueira concedeu ainda o prêmio Ação Curadoria, ao projeto DESconfiguração, proposto por Sânzia Barbosa.